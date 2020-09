Calciomercato Juventus, addio Higuain: ci siamo | “Benvenuto campione!”

Gonzalo Higuain è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in MLS: l’annuncio ufficiale è sempre più vicino

Gonzalo Higuain riparte dalla MLS. L’attaccante argentino, dopo l’accordo per la rescissione con la Juventus, è sbarcato oggi in Florida, a Miami. Ad accoglierlo uno dei proprietari dell’Inter Miami, Jorge Mas, che ha dato il benvenuto al ‘Pipita’. Un messaggio attraverso Twitter per annunciare l’approdo di Gonzalo all’Inter Miami, club che si è maggiormente interessato al nazionale sudamericano nelle ultime settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Pirlo cerca un terzino | Spunta un nome nuovo

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si sblocca Suarez | Barcellona ha già l’erede

Calciomercato, Higuain in MLS: il tweet di benvenuto

“Un caloroso benvenuto a Gonzalo Higuain, un grande campione ed un attaccante di fama mondiale“. Così Jorge Mas, ritratto in una foto abbracciato al ‘Pipita’, ha dato il benvenuto sui social al bomber ormai ex Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Higuain sarà ufficialmente annunciato nelle prossime ore dall’inter Miami, dopo la risoluzione del contratto con la Juventus che secondo ‘Sportmediaset‘ porterà 4 milioni di euro nelle tasche del bomber argentino.

A warm welcome to Gonzalo Higuain, a world class striker and champion.

⁦@G_Higuain⁩ pic.twitter.com/29wT86aA2J — Jorge Mas (@Jorge__Mas) September 11, 2020

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, super colpo | Il club di A ‘sgambetta’ la Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, nuovi contatti | Super scambio in Spagna!