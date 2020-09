Calciomercato Juventus, c’è l’accordo con Raiola | Il piano

La Juventus ha l’accordo con Mino Raiola per piazzare il colpo decisivo. Il super-procuratore vorrebbe portare il giocatore in bianconero.

La situazione Donnarumma in casa Milan non è ancora definita. Il portiere della Nazionale italiana è in trattativa con il club rossonero per il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. L’accordo non è stato ancora trovato, ecco perché la Juventus sta valutando attentamente di sferrare l’offensiva decisiva, con il benestare di Mino Raiola.

Juventus, accordo con Raiola per Donnarumma

Attualmente Donnarumma al Milan guadagna 6 milioni di euro netti a stagione. La trattativa per il rinnovo è molto complicata, perché Mino Raiola chiede un ingaggio da 10 milioni all’anno e la diminuzione della clausola, ora fissata a 50 milioni. La Juventus ha già un accordo col super-procuratore, per un quinquennale proprio alle cifre richieste da Raiola. Il club bianconero potrebbe così ingaggiare il portiere a parametro zero e in più garantire una ricca commissione all’agente, addirittura vicino ai 15 milioni di euro.

