Calciomercato, El Shaarawy torna in Europa | La situazione

Stephan El Shaarawy è approdato nella Chinese Super League, precisamente allo Shanghai Shenhua, la scorsa estate dalla Roma. L’esterno d’attacco, però, potrebbe ritornare in Europa.

Stephan El Shaarawy potrebbe essere una nuova occasione di mercato per le squadre europee. L’esterno italiano ha risposto alla chiamata da parte di Roberto Mancini per la Nazionale e, prima di scendere in campo con lo Shanghai Shenhua, dovrà osservare due settimane di quarantena e tornerà a disposizione per il 24 settembre. Data in cui si disputerà la partita con il Guanghzou, ultima prima della sosta, poi il campionato riprenderà nel 2021. Dunque, secondo ‘Sky Sport‘, potrebbe nascere la possibilità di arrivare in Europa per sei mesi.

Roma, possibile il ritorno di El Shaarawy

Visto il problema ‘quarantena’, El Shaarawy se venisse nuovamente convocato da Mancini per gli impegni dell’Italia tra ottobre e novembre, dovrebbe osservare ben sei settimane di isolamento. Quindi, di comune accordo con il club cinese, il giocatore è libero di accordarsi per sei mesi con una squadra europea. Per lui potrebbe profilarsi un ritorno a Roma, che è la sua prima scelta. Un’opzione da valutare attentamente, visto l’infortunio di Zaniolo, anche se i giallorossi sugli esterni sono abbastanza coperti.

Altri club sono interessati a El Shaarawy, come per esempio l‘Arsenal, l’Atletico Madrid e il Paris Saint-Germain, che potrebbe avere in rosa il secondo italiano ex Roma dopo Florenzi. Per ora solo contatti, le varie trattative non sono entrate ancora nel vivo.

