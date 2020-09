Calciomercato Inter, rottura con Brozovic | Nuovo assalto

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e tiene d’occhio le possibili uscite: scelto il sacrificato per il colpo a centrocampo

L’Inter lavora costantemente sul calciomercato perché in questi giorni sta provando a fare un ulteriore salto di qualità per diventare un club ancor più competitivo e ambire alla conquista di trofei sia in Italia che in Europa, visto che quest’anno tra Serie A ed Europa League è mancato davvero poco.

Calciomercato Inter, Brozovic verso l’addio: si fa avanti il Monaco

La dirigenza sta provando ad allestire una rosa adatta allo stile di gioco di Antonio Conte ed è fondamentale qualche colpo a centrocampo. L’obiettivo numero uno è N’Golo Kante del Chelsea ma il costo è elevato e servirebbe qualche cessione.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, per ottenere un tesoretto importante i nerazzurri potrebbero lasciar partire Marcelo Brozovic, con il quale c’è ormai una rottura. Si potrebbe fare avanti il Monaco dell’ex ct della Croazia Niko Kovac. I francesi erano pronti a offrire 22 milioni di euro ma ora valuta un nuovo assalto con cifre più alte.

Il centrocampista croato ha deluso soprattutto per le avventure extra campo e per questo può essere il sacrificabile per arrivare a un nuovo colpo a centrocampo.

