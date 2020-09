Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco | Colpo last minute

A una settimana dall’esordio in campionato, la Juventus di Andrea Pirlo prosegue nella ricerca del numero 9 in attacco. A sorpresa, spunta un’ipotesi ‘last minute’ per i bianconeri.

Nel post partita contro il Novara, il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha ribadito con estrema chiarezza di aver bisogno di un attaccante in grado di guidare il reparto offensivo dei bianconeri.

Se per Edin Dzeko, la trattativa con la Roma appare ormai compromessa a causa dell’infortunio di Zaniolo, i contatti con il Barcellona per Luis Suarez continuano. A complicare l’arrivo del ‘pistolero’ a Torino, potrebbero esserci però le famose questioni burocratiche legate alla cittadinanza europea del bomber uruguaiano.

Calciomercato Juventus, spunta l’ipotesi Choupo-Moting per l’attacco. Il giocatore è attualmente svincolato

Visto le difficoltà per arrivare al tanto agognato top player, la Juventus potrebbe optare per un ‘ripiego’ dell’ultimo minuto per il proprio attacco.

Dalla Spagna, indiscrezioni dell’ultima ora rivelano la possibilità per la Juventus di virare su Eric Maxim Choupo-Moting, attaccante tedesco naturalizzato camerunense. Nelle ultime due stagioni al Paris Saint Germain, la punta classe ’89 risulta attualmente svincolato.

Salito alla ribalta con la maglia dello Schalke 04, Choupo-Moting si è rivelato un gregario prezioso nella cavalcata in finale di Champions League dei parigini. Subentrato all’ex Inter, Mauro Icardi, il camerunense nato ad Amburgo ha siglato la rete della vittoria contro l’Atalanta nei quarti di finale.

La Juventus starebbe pensando ad un profilo low-cost in caso di mancato arrivo di Suarez a Torino, e Choupo-Moting potrebbe fare al caso di Andrea Pirlo in vista dell’inizio di stagione, ormai alle porte.

