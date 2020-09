Calciomercato Juventus, lo vuole Ronaldo | Affare da 40 milioni

Arrivano novità sul futuro di un calciatore fortemente voluto da Ronaldo: il club di appartenenza avrebbe già dato l’ok per la sua cessione alla Juventus.

Il calciomercato terminerà il 5 ottobre e parecchie squadre non sono state ancora completate. La Juventus ha nel mirino diversi calciatori, soprattutto per rinforzare l’attacco e il centrocampo. Una delle soluzioni che potrebbe coniugare i due ruoli è rappresentata da Alarcon Isco, in uscita del Real Madrid. L’ottimo rapporto con Cristiano Ronaldo potrebbe favorire l’operazione, al punto che ci sarebbe già stata una prima offerta.

Juventus, offerti 40 milioni al Real per Isco

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘Don Balon‘, la Juventus ha già offerto circa 40 milioni di euro al Real Madrid per Isco. Il ritorno del giovane Martin Odegaard tra i Blancos chiude le porte all’ex Malaga su un ritorno tra i protagonisti, ecco perché starebbe valutando un addio dal Real. Su Isco oltre alla Juventus ci sono anche Arsenal e Manchester City, ma i bianconeri sono senza dubbio favoriti.

Il centrocampista spagnolo, in scadenza nel 2022, vorrebbe continuare la sua carriera in un altro club per imporsi come un titolare indiscusso nella stagione dell’Europeo. Cristiano Ronaldo lo vorrebbe a tutti i costi nella sua Juventus, che come detto in precedenza ha offerto 40 milioni per convincere il Real Madrid a cederlo.

