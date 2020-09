Calciomercato, Suarez-Juventus | Decisione definitiva dei bianconeri

In casa bianconera la pista che porta a Luis Suarez sembra ormai definita: arrivano conferme sul super colpo dal Barcellona

Luis Suarez e la Juventus, un matrimonio che potrebbe celebrarsi già nei prossimi giorni. L’attaccante è destinato a partire da Barcellona, nel calciomercato estivo, così come altri esuberi di lusso dopo l’approdo di Koeman in Catalogna. In tal senso, arrivano conferme sulla scelta dei bianconeri che vedono nella punta uruguaiana il profilo ideale per rimpiazzare Higuain, portando esperienza e spessore al reparto avanzato di Pirlo.

Calciomercato, Juventus-Suarez: “È tutto deciso”

Il giornalista Luca Momblano, vicino alle vicende di casa Juventus, ha fatto il punto sulla situazione legata all’acquisto di Luis Suarez, da giorni in cima alla lista del club campione d’Italia: “Per quanto mi risulta, la Juventus ha fatto la sua scelta nove giorni fa e si chiama Luis Suarez. Scelta comune e concordata, l’attaccante deve fare quello che deve fare non è un problema economico tra Juve e Barcellona”.

Momblano ha poi ‘scartato’ quelle che fino a qualche settimana fa sembravano piste caldissime per il sostituto di Gonzalo Higuain: “Le piste che portano a Dzeko e Milik sono ormai superate”. La Juventus e Suarez si sarebbero quindi scelti, con le prossime ore che potrebbero essere decisive per il passaggio dal Barcellona al club bianconero del ‘Pistolero’ uruguaiano.

