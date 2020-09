Calciomercato Juventus, sfida per il talento | Zidane prova il sorpasso

Due avversarie europee per il calciomercato della Juventus, che rischia di farsi soffiare il centrocampista.



Aouar, classe ’98 (Getty Images)

Insieme a Paul Pogba, quello di Houssem Aouar era uno dei trasferimenti congelati da Paratici in questi primi giorni di settembre. Alla fine del mercato mancano ancora tre settimane, ma tra pochi giorni si torna in campo per l’inizio della stagione e avere una squadra quantomeno completa non avrebbe guastato: tra le richieste di Pirlo c’era proprio l’assalto all’esterno del Lione, sul quale però adesso si registra l’interesse di altre due squadre estere, pronte a dare battaglia ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, Real Madrid e Arsenal su Aouar

Il Real Madrid non aveva previsto di effettuare acquisti nel corso di quest’estate a causa di una rosa già molto ampia e soprattutto a fronte della crisi economica vissuta in Spagna in questi ultimi mesi, ma l’attenzione sul mercato c’è sempre. I blancos vorrebbero quindi inserirsi nella corsa ad Aouar, con Zidane pronto a tentare il sorpasso ai danni della sua ex squadra, la Juventus. Autore di 9 gol e 10 assist in 43 partite durante la scorsa stagione, il centrocampista francese ha iniziato bene anche la nuova stagione, come mostrato ieri sera nel match d’esordio della Ligue 1 e aggiungendo al proprio palmares la prima convocazione in nazionale maggiore nel mese di agosto. Sullo sfondo ci sarebbe anche l’Arsenal, che guarda sempre con grande attenzione ai giovani talenti del campionato francese.

La Juventus insomma è avvisata e temporeggiare, in questi casi, non fa bene: il Real Madrid e l’Arsenal si contenderanno fino alla fine il cartellino di Aouar, nel caso in cui Paratici non dovesse procedere con l’affondo finale.

