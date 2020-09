Calciomercato Milan, occhi in Francia | Concorrenza europea

Milan che torna a puntare il mirino in Francia: tanti top club europei in fila per il talento in attacco classe 2002

Milan scatenato sul mercato che sembrerebbe non volersi accontentare degli acquisti messi a segno. Il nuovo obiettivo sembrerebbe arrivare dalla Francia e le concorrenti sembrerebbero moltissime in tutta Europa. Si lavora anche in prospettiva per il futuro rossonero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Nuovo affare col Real Madrid

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco | Può essere il vice Ibra

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, l’ex Milan ancora in Serie A | Si chiude!

Calciomercato Milan, occhi su Rutter: nella corsa anche Arsenal, Bayern Monaco e non solo

Il Milan è pronto a tornare ai vertici della Serie A e gli acquisti messi a segno lo confermano. Il progetto rossonero sembrerebbe procedere nella direzione giusta ed ora si lavora anche in chiave futura. Infatti, secondo quanto riportato dal sito francese ‘L’Equipe’, il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi sul talento del Rennes, Georginio Rutter. Attaccante mancino, classe 2002, con ottima fisicità. Così Rutter ha attirato l’attenzione dei migliori top club europei, tra cui appunto anche i rossoneri.

Infatti, sul talento francese ci sarebbe anche l’interesse di Arsenal, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lione, Lipsia e Newcastle. Grande concorrenza dunque per il Milan che se vorrà assicurarsi il talento appena maggiorenne dovrà darsi da fare.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, svolta Milan | Super sconto per il big della Serie A