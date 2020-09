Calciomercato, clamoroso Mbappé | Ha scelto il prossimo club!

Dopo la notizia bomba dell’addio di Mbappé al PSG nel 2021, arriva un’altra indiscrezione dalla Spagna: ha scelto la sua prossima squadra

La news di mercato più clamorosa del weekend appena passato è stata la comunicazione di Mbappé al PSG riguardo alla propria volontà di non rinnovare il contratto e di lasciare il club l’estate prossima. L’attaccante classe ’98 è già uno dei calciatori più forti del mondo ed è il primo indiziato a prendere il posto di Cristiano Ronaldo e Messi nella corsa al Pallone d’Oro. Dalla Spagna, nella giornata di oggi, hanno rivelato quale sarà il suo prossimo club.

Calciomercato, Mbappé lascia il PSG | Vuole solo il Real Madrid!

Come rivelato da ‘El Chiringuito’, Kylian Mbappé avrebbe deciso quale sarà il suo prossimo club: il francese avrebbe in mente solamente il Real Madrid. Nella testa del classe ’98 ci sarebbe, quindi, il Bernabeu. Una pessima notizia per tutti quelli che sognano di mettere le mani su Mbappé: club come il Barcellona, il Manchester United e anche le italiane come Inter e Juventus. L’estate prossima potrebbe iniziare il sodalizio fra Zidane e Mbappé.

