Calciomercato Inter, Perisic-Manchester United | Le ultime

In casa Inter continua a tenere banco il futuro di Ivan Perisic, non riscattato dal Bayern Monaco: le ultime sull’esterno croato

Saranno giorni caldi quelli che stanno per arrivare per quanto riguarda il destino di Ivan Perisic. Il croato classe 1989, dopo la discreta stagione in Bundesliga, non è stato riscattato dal Bayern Monaco tornando quindi alla corte di Conte. Secondo quanto appreso da ‘Todofichajes.com’, il futuro dell’esterno rimarrebbe in bilico, con l’Inter che seppur senza fretta avrebbe intenzione di cederlo e fare cassa.

Calciomercato Inter, futuro Perisic: lo scenario

Il club maggiormente interessato a Perisic nelle ultime settimane è stato il Manchester United che, tuttavia, sarebbe al momento concentrato sul possibile acquisto di Gareth Bale dal Real Madrid. Un asse che si è raffreddato quello con i ‘Red Devils’, con l’Inter che valuta il cartellino del 31enne non meno di 15 milioni di euro.

Difficile la sua permanenza alla corte di Antonio Conte. Un destino già scritto, dunque, per Perisic. In attesa che il Manchester United possa rifarsi eventualmente avanti con un’offerta ufficiale al club di Zhang.

