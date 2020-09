Calciomercato Inter, tesoretto da 94 milioni | Assalto al difensore

Il Manchester City prepara una super offerta per Gimenez. L’Atletico potrebbe rimpiazzarlo con Skriniar dall’Inter

Il Manchester City fa sul serio per Gimenez, accantonando per il momento la pista che porta a Koulibaly. Il difensore uruguaiano dell’Atletico Madrid sembra aver scavalcato l’ivoriano del Napoli nelle preferenze di Pep Guardiola, pronto a recapitare un’offerta di quasi 95 milioni di euro (bonus compreso) per convincere Simeone a dare il via libera per Gimenez.

Inter, Simeone prepara l’assalto a Skriniar

Una proposta economica difficile da rifiutare se davvero l’offensiva del City si materializzasse concretamente, con l’Atletico che avrebbe un bel tesoretto per dare l’assalto ad un sostituto e completare la rosa di Simeone. Il ‘Cholo’ potrebbe guardare con attenzione anche alla Serie A e al campionato italiano per coprire l’eventuale vuoto lasciato da Gimenez. In particolare l’Atletico può bussare alle porte dell’Inter per Milan Skriniar, pedina non più incedibile nei piani di Antonio Conte. La valutazione dello slovacco si è abbassata rispetto ad un anno fa e con un assegno tra i 50 e i 60 milioni può lasciare Milano. L’Inter per Skriniar può chiedere in cambio il cartellino di Thomas, nella lista della spesa di Conte subito dietro il pupillo Kante per la mediana.

L’Atletico però potrebbe decidere di non privarsi del ghanese e mettere sul piatto solo cash per l’ex centrale della Sampdoria, legato attualmente al sodalizio di Suning fino al 2023.

G.M.