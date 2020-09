Calciomercato Inter, futuro Lautaro | C’è l’incontro!

Sono ore caldissime in casa nerazzurra per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez: i dettagli dell’incontro

Uno dei nodi più grossi da sciogliere per il calciomercato dell’Inter di Conte resta il futuro di Lautaro Martinez. Sedotto da mesi dal Barcellona che lo ha corteggiato, per rimpiazzare il partente Suarez, adesso sono in arrivo novità importanti sul futuro del ‘Toro’. L’attaccante in mattinata è stato accostato con forza al Real Madrid che ha poi smentito seccamente l’indiscrezione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, intrigo in attacco | Duello con l’Inter!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, UFFICIALE il rinnovo | Resta un altro anno

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: incontro in sede

In tal senso, nel pomeriggio si è tenuto un incontro che potrebbe decretare, definitivamente, il destino del numero 10 nerazzurro. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it‘, gli agenti di Lautaro Martinez Beto Yaque e Rolando Zarate questo pomeriggio hanno avuto un colloquio, nella sede nerazzurra, con la dirigenza dell’Inter.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club di Zhang vorrebbe rinnovare il contratto del ‘Toro’, attualmente in scadenza nel 2023, ma a cifre inferiori rispetto all’offerta del Barcellona di dieci milioni di euro all’anno presentata al giocatore da settimane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, colpo in Premier | È sfida all’Inter!

Situazione in divenire, la svolta sul futuro della punta argentina sembra vicina: addio o rinnovo, Lautaro sta per scrivere il suo destino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, scambio PSG | Spunta un altro nome per Conte

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar ‘finanzia’ Kante | Cash e giocatore dal top club