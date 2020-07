Calciomercato Inter, jolly Perisic | Marotta lo soffia alla Juventus

L’Inter potrebbe inserire Perisic nell’operazione Emerson con il Chelsea. L’obiettivo è anticipare la concorrenza della Juventus per il terzino della Nazionale

Ivan Perisic terminerà la stagione con il Bayern Monaco, restando in Baviera fino al prossimo 31 agosto. Prolungato il prestito del nazionale croato, sbarcato in Germania a titolo temporaneo con diritto di riscatto dall’Inter la scorsa estate. Perisic però difficilmente verrà riscattato dal club tedesco, che non ha trovato l’accordo con i nerazzurri per uno sconto sui 20 milioni di euro pattuiti per l’acquisto definitivo del cartellino del giocatore classe ’89. L’esterno offensivo vicecampione del mondo tornerà così a Milano, con l’Inter che dovrà trovargli una nuova sistemazione visto che non rientra nei piani di Conte e della dirigenza di Viale della Liberazione.

Inter, Perisic e conguaglio per Emerson

Perisic ha un contratto fino al 2022 con il sodalizio di Suning, a circa 5 milioni di euro d’ingaggio all’anno. L’Inter si metterà al lavoro per trovare una nuova sistemazione al croato, che potrebbe essere utilizzato anche come pedina di scambio per arrivare a determinati obiettivi in entrata dei nerazzurri. Il 31enne nato a Split continua ad avere estimatori soprattutto in Premier League e a più riprese in passato fu cercato dall’Arsenal. Adesso invece per Perisic potrebbero aprirsi le porte del Chelsea, con l’Inter che potrebbe pensare di inserirlo nell’operazione Emerson Palmieri. Dopo il colpo Hakimi serve un esterno affidabile anche sulla corsia mancina, con l’ex Roma che rimane uno degli obiettivi più caldi per Marotta e Ausilio per quel settore di campo.

Per battere la concorrenza della Juventus, l’Inter metterebbe sul piatto Perisic (valutato circa 18 milioni) oltre ad un conguaglio di 10-12 milioni per accontentare le richieste del Chelsea che valuterebbe complessivamente intorno ai 30 milioni di euro il nazionale di Mancini. C’è la carta Parisic per anticipare la Juve nella corsa ad Emerson.

