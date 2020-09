Calciomercato Juventus, ore decisive per il bomber | I dettagli

Potrebbero essere ore decisive per quanto riguarda l’intreccio di mercato tra Napoli, Roma e Juventus per Dzeko e Milik

Si continua a lavorare per portare a termine l’intreccio di mercato in Serie A riguardante gli attaccanti Arkadiusz Milik ed Edin Dzeko. Potrebbero essere ore decisive per la riuscita dell’affare anche se al momento tutto sembrerebbe dipendere dal polacco, che deve convincersi e accettare la proposta della Roma per poi sbloccare la trattativa Dzeko-Juventus.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, la società bianconera avrebbe contattato l’entourage di Milik per confermare di voler puntare su Dzeko e non sul bomber del Napoli e lo ribadirà nuovamente nelle prossime ore, mentre la Roma gli proporrà il nuovo progetto basato quasi tutto su di lui. L’agente del classe 1994 ha raggiunto la Capitale in queste ore.

Per la prima volta Milik potrebbe essere al centro della squadra: per lui titolarità inamovibile e stipendio superiore ai 5 milioni di euro. Sono queste le carte che si giocheranno i giallorossi forse già quest’oggi per convincere il polacco.

