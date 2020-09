Calciomercato Juventus, caccia al vice Dzeko | L’ex si offre

É caccia ai rinforzi per l’attacco di Pirlo in casa Juventus: non solo Dzeko, un ex juventino si offre come vice del bomber bosniaco

Il calciomercato bianconero prende forma così come la nuova Juventus guidata da Andrea Pirlo. Diversi i cambiamenti alla rosa bianconera, con l’approdo di un bomber di spessore vista la partenza di Higuain. In tal senso, un ex juventino si sarebbe fatto avanti proponendosi come futuro vice Dzeko: i dettagli.

Calciomercato Juventus, l’ex bianconero si candida: le ultime

Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro attaccante della Juventus. Se Edin Dzeko resta il nome in pole per ereditare il ruolo in squadra di Higuain, oltre al bosniaco potrebbe arrivare un vice di assoluto livello.

A proporsi nuovamente è Mario Mandzukic, attualmente svincolato dopo l’avventura all’Al Duhail. Il croato, 34 anni, starebbe quindi spingendo per tornare a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

