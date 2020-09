Calciomercato Juventus, beffa in arrivo | Scambio stellare

Tanti obiettivi di mercato per la Juventus in vista della prossima stagione, ma in arrivo una possibile beffa per il club bianconero: scambio tra Premier e Liga!

La Juventus continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione, ma potrebbe arrivare una beffa in casa bianconera. Il club bianconero è sempre stato alla ricerca di top player nel reparto offensivo, tra cui l’esterno egiziano del Liverpool, Momo Salah.

Calciomercato Juventus, scambio Salah-Griezmann

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il neo-tecnico del Barcellona Koeman potrebbe sacrificare il talentuoso giocatore francese, Antoine Griezmann, per arrivare all’ex Fiorentina per circa 150 milioni di euro. Uno scambio alla pari che potrebbe accontentare tutte le parti coinvolte.

Una rivoluzione davvero entusiasmante, quella appena iniziata in casa blaugrana con la possibilità di assistere anche a cessioni eccellenti in tempi brevi. Lo scambio sarebbe così stellare con Salah che vestirebbe così la maglia blaugrana giocando in coppia con Messi.

Nei prossimi giorni potrebbero arrivare anche conferme importanti da parte dei due top club d’Europa: la Juventus sembra essere tagliata completamente fuori per Salah.

