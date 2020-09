Calciomercato Lazio, idea sulla fascia | Si pensa all’ex Napoli

Ancora lunga la finestra di calciomercato e la Lazio pensa ad un rinforzo sulla fascia: interessa l’ex Napoli

La Lazio inizierà la sua nuova stagione con una settimana di ritardo rispetto alle altre, così nel frattempo si continua a lavorare sul mercato. Sulla fascia Simone Inzaghi continua a cercare qualche rinforzo che possa alternarsi con Lazzari, così la nuova idea sarebbe l’ex calciatore del Napoli, Jose Maria Callejon. Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes’, i biancocelesti sarebbero pronti ad offrire un contratto annuale allo spagnolo. L’offerta laziale sembrerebbe essere di 3,5 milioni di euro per una stagione. Qualora dovesse andare in porto, Callejon potrebbe essere un rinforzo importante per la squadra laziale visti i tanti impegni tra campionato e Champions League. Un calciatore di sacrificio che potrebbe unirsi ad una squadra che del sacrificio ha sempre fatto il proprio punto di forza.

