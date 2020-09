Calciomercato Juventus, addio Suarez | “Non arriverà”, l’annuncio

Luis Suarez non sbarcherà nuovamente in Italia dopo l’esame d’italiano sostenuto nei giorni scorsi a Perugia: Paratici svela i motivi del mancato arrivo

Suarez, 33 anni (Getty Images)Luis Suarez non sarà l’attaccante della Juventus in vista della prossima stagione. L’attaccante uruguaiano del Barcellona non sbarcherà in Italia come ha rivelato pochi minuti fa Paratici ai microfoni di Sky Sport. Svelato tutti i i motivi del mancato arrivo.

Calciomercato Juventus, la verità di Paratici su Suarez

Così il dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport ha svelato: “Suarez va tolto dalla lista per l’attacco perché i tempi burocratici sono superiori alla data di scadenza del mercato e della lista Champions League“. Poi ha aggiunto definitivamente: “Non è stato vicino perché, quando ci è stata prospettata l’opportunità, l’abbiamo valutata. Lui è un grandissimo giocatore. Doveva prendere la cittadinanza italiana, gli mancava un requisito e quindi abbiamo valutato questa possibilità. Infine, i tempi erano molto lunghi e abbiamo deciso così di lasciar perdere”.

