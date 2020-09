Calciomercato Juventus, idea scambio | Pirlo rifiuta!

I calciatori della Juventus sono al centro di tante voci di mercato. La rosa bianconera va rinforzata e Andrea Pirlo ha le idee chiare a riguardo. Infatti, l’allenatore della Juve avrebbe rifiutato lo scambio per il centrocampista.

L’intenzione della Juventus è quello di rinforzare il centrocampo e piazzare gli esuberi, che sono tanti. Uno di questi è Adrien Rabiot, che non ha convinto la dirigenza bianconera. Il centrocampista francese, arrivato dal Paris Saint-Germain, non si è imposto a grandi livelli la scorsa stagione e dunque potrebbe lasciare. Alla Juve è stato proposto uno scambio, ma Andrea Pirlo ha deciso di rifiutarlo.

Juventus, Pirlo rifiuta Torreira per Rabiot

L’Arsenal è da tempo interessato ad Adrien Rabiot e la Juventus è disposto a cederlo. Il club inglese, però, vorrebbe portare avanti la trattativa attraverso uno scambio. Il giocatore proposto è Lucas Torreira, non gradito ad Andrea Pirlo. L’ex centrocampista della Sampdoria è in uscita dai Gunners. Mikel Arteta ha deciso di non puntare su di lui, ma un suo eventuale inserimento nella trattativa per arrivare a Rabiot, verrebbe rifiutato dal tecnico bianconero, che ha altre idee per il proprio centrocampo.

