Calciomercato, addio Juventus | Ufficialità in arrivo: 37 milioni!

L’addio del giocatore è ormai certo, con l’ufficialità che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: addio Juventus, ecco dove giocherà

Poche ore e sarà di nuovo calcio giocato, con i campioni in carica della Juventus che ripartiranno dalla sfida casalinga contro la Sampdoria. Dal calcio giocato al calciomercato che vede per la società torinese l’addio ad uno degli obiettivi estivi, ventilati negli ultimi mesi. Jorge Mendes ha trovato l’accordo: colpo da 37 milioni, addio Juventus.

Calciomercato Juventus, firma vicina: lo porta Mendes

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, uno degli obiettivi estivi maggiormente accostati alla Juventus sarebbe ad un passo dall’addio. Nelson Semedo lascerà Barcellona nelle prossime ore. Dalla Spagna sono certi, è stato già trovato l’accordo con il Wolverhampton.

Nelle casse dei catalani finiranno 37 milioni di euro, e non i 40 richiesti dal club di Bartomeu. I ‘Wolves’ sono in attesa della cessione di Diogo Jota al Liverpool il cui denaro finirà in casa Barcellona per il laterale portoghese.

Lunedì Semedo volerà in Inghilterra per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà al Wolverhampton fino al 30 giugno 2025. Nuno Espirito Santo beffa la Juventus: sfuma definitivamente la pista Semedo per i bianconeri.

