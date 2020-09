Calciomercato Inter e Juventus, occhi sulla ‘freccia’ | Mourinho ha detto sì!

Il calciomercato estivo può portare un colpo a sorpresa per Inter e Juventus: occasione sulla fascia, via libera di Mourinho

In attesa di tornare in campo per la Serie A 2020/21, Juventus ed Inter tornano a darsi battaglia nelle ultime settimane di calciomercato estivo. Paratici e Marotta sono pronti ad approfittare una ghiotta occasione dalla Premier League, con Mourinho che sta per servire un inatteso ‘assist’ di mercato alle due big italiane: i dettagli.

Calciomercato, duello Juventus-Inter: colpo in Premier

I media inglesi non hanno dubbi: Mourinho è pronto a rinunciare a Ryan Sessegnon in vista della prossima stagione. Il via libera del portoghese alla partenza del terzino 20enne sembrerebbe ormai certo. Sessegnon vuole giocare con continuità e con il probabile arrivo di Bale e Reguilon sulla corsia mancina, il rischio di fare tanta panchina è concreto.

Un’idea che stuzzica Juventus ed Inter che vorrebbero provare a portarlo in Serie A in prestito con obbligo di riscatto. Sì al prestito ma o senza obbligo o con un diritto di ricompra-prelazione, nel caso gli ‘Spurs’ volessero riportare a Londra il talento inglese.

La dirigenza del Tottenham valuta Sessegnon 25-30 milioni di euro: Paratici lo ritiene l’erede ideale di Alex Sandro, in casa Inter è l’alternativa di lusso al colpo Emerson Palmieri.

