Calciomercato Juventus, futuro Suarez | Spunta un altro top club!

La trattativa per il calciomercato in entrata della Juventus subisce uno stop: concorrenza dall’Europa.

Luis Suarez è atterrato a Perugia per sostenere l’esame B1 di italiano: una volta superato, l’attaccante uruguaiano potrà richiedere il passaporto comunitario, senza dover gravare sulle liste delle società europee e sbloccando, di fatto, le problematiche che stanno incontrando in questo mercato estivo molte delle società del Vecchio Continente, in primis la Vecchia Signora. Intanto, però, le strade per Suarez sono tante, non solo più la Juventus, che potrebbe subire il sorpasso in extremis e virare sempre di più sulla soluzione Edin Dzeko dalla Roma.

Calciomercato Juventus, sorpasso dalla Francia per Suarez

L’offerta del Paris Saint-Germain ha superato quella dell’Atletico Madrid, che avrebbe voluto provare a confermare il giocatore nella Liga. L’ultima strada possibile potrebbe essere quella di restare al Barcellona, con Koeman che intanto stamattina ha fatto allenare Suarez con il resto della squadra: quest’ultima opzione sarebbe però l’ultima strada, ma comunque percorribile dal centravanti. È indubbio, però, che dinanzi alla chiusura definitiva della possibilità di andare a Torino, Parigi potrebbe essere la destinazione più gradita dal giocatore, anche per incontrare l’ex blaugrana Neymar.

