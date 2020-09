Calciomercato, clamoroso Florentino Perez | 30 milioni al Milan!

Bomba dalla Spagna: Florentino Perez, presidente del Real Madrid, pronto a versare 30 milioni al Milan! Ecco l’obiettivo del presidente spagnolo

Non c’è più spazio per Lucas Paqueta al Milan. Il talento brasiliano non fa parte del progetto tattico di mister Stefano Pioli, che lo ha escluso dalla lista dei convocati per la sfida di Europa League contro lo Shamrok Rovers. Pertanto aumentano le voci di una possibile partenza del calciatore nell’attuale finestra di trasferimenti. Stavolta la bomba arriva dalla Spagna: secondo Don Balon, il Real Madrid sarebbe intenzionato a portare in rosa il numero 39 rossonero nonostante l’elevata considerazione economica. Per portarlo via dal Milan, infatti, servirebbero 30 milioni di euro, decisamente troppi considerate le prestazioni del centrocampista nell’ultima annata.

Milan, Florentino Perez vuole Paqueta: occhio al Lione

In ogni caso Florentino Perez, presidente delle ‘merengues’, sarebbe disposto a versare i 30 milioni necessari per prelevare Paqueta. Il Real Madrid ha infatti necessità di rinforzare l’organico, ma sta trovando numerose difficoltà a portare nuovi giocatori in rosa. Proprio per far fronte a tale disagio il numero uno dei ‘galacticos’ vorrebbe mettere sul piatto la cifra richiesta dai rossoneri per il brasiliano. Ma i madridisti potrebbero non avere vita facile nella trattativa con i rossoneri. Anche l’Olympique Lione, infatti, è forte sul calciatore del Milan.

Il piano dei francesi potrebbe risultare vincente grazie alla carta Depay. Il talento olandese sembra destinato ad andare al Barcellona. Proprio dalla cessione di quest’ultimo il Lione potrebbe prelevare i soldi necessari all’acquisto di Lucas Paqueta.

