Calciomercato Juventus, esubero più vicino all’addio | C’è la Premier

La Juventus lavora per sbloccare il mercato in entrata ma deve prima cedere: il Manchester United si fionda sul centrocampista!

Dopo aver vissuto una stagione di alti e bassi, la Juventus lavora per crescere in futuro e ha bisogno di rinforzi importanti per fare bene. La società bianconera ha scelto di proseguire con Andrea Pirlo come allenatore e per questo molta importanza viene data al centrocampo.

In un mese e mezzo la Juventus ha chiuso solo per l’ingresso di McKennie in quel ruolo e si aggiungo ad Arhur acquistato a giugno, ma altre operazioni potrebbero sbloccarsi solo in caso di cessione di alcuni elementi che non fanno più parte del progetto e sono nella lista dei partenti.

Calciomercato Juventus, addio Khedira: si fa avanti il Manchester United

In queste ore la Juventus sta lavorando per provare a sbarazzarsi di altri esuberi per intervenire anche in entrata nelle prossime tre settimane rimaste di calciomercato. Al centro dell’attenzione c’è sicuramente Sami Khedira che è stato fuori un anno per infortunio e non fa parte del progetto.

È pronta una nuova proposta per la risoluzione e c’è l’ottimismo da parte della società bianconera. Dal portale ‘The Sun’, inoltre, parlano di un possibile interessamento del Manchester United per il centrocampista tedesco. Il suo acquisto potrebbe arrivare a parametro zero.

Sami Khedira ha un contratto fino al 2021 a 6 milioni di euro all’anno ma le sole 12 presenze nell’ultima annata lo hanno portato nella lista dei cedibili.

