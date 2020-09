Calciomercato Inter, ‘giallo’ Hakimi | Può tornare al Real Madrid

L’Inter è pronta a godersi le prestazioni di Hakimi ma c’è un giallo riguardo il suo acquisto. Dalla Spagna sicuri: il Real Madrid può riaverlo

L’Inter continua a lavorare in questo calciomercato per rinforzare la propria rosa e renderla ancor più competitiva sia in Italia che in Europa. La società nerazzurro ha sorpreso nello scorso campionato chiudendo al secondo posto a -1 dalla Juventus e raggiungendo la finale di Europa League poi persa per 3-2 con il Siviglia.

Nonostante non siano stati conquistati dei trofei, il finale di stagione dà grande fiducia ad Antonio Conte e la dirigenza ha fatto di tutto per blindarlo. Si ripartirà da una buona base dunque e saranno aggiunti dei rinforzi mirati per puntare sempre più in alto e ridurre il gap con i bianconeri.

Calciomercato Inter, colpo Hakimi: dalla Spagna spunta un’opzione di riacquisto in favore del Real Madrid

Il primo colpo arrivato per la nuova stagione è quello di Achraf Hakimi dal Real Madrid. L’esterno destro si è messo in mostra nell’ultima stagione con il Borussia Dortmund dimostrando di essere uno degli esterni più forti e allo stesso tempo più promettenti presenti ora nel panorama mondiale.

Il Real Madrid se l’è lasciato scappare senza creare troppi ostacoli ma dalla Spagna spiegano il perché. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, nell’affare sarebbe stata inserita un’opzione di riacquisto da esercitare dai Blancos entro il 2022. L’importo di questa clausola però resta nascosto.

Se così fosse, dunque, l’Inter rischierebbe di perdere il proprio esterno dopo uno o due anni vissuti in maglia nerazzurra.

