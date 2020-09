Calciomercato Roma, sorpresa in difesa | Inter sconfitta

La Roma continua a cercare rinforzi in difesa e nelle ultime ore arriva l’accelerata in una trattativa a sorpresa: Inter beffata

La Roma prova ad accelerare in chiave calciomercato, visto che fino ad ora non sono arrivati rinforzi. Il reparto principale in cui inserire nuovi innesti è sicuramente la difesa, per la quale i giallorossi sembrerebbero vicini a piazzare un colpo a sorpresa. Inter superata per il centrale.

Calciomercato Roma, Kumbulla vicino: sorpasso all’Inter

Colpo di scena in casa Roma. Dopo un immobilismo nel calciomercato in entrata e mentre si attende Arkadiusz Milik dal Napoli, i giallorossi fanno uno scatto improvviso per rinforzare la difesa. Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, la squadra capitolina sembrerebbe vicinissima a Marash Kumbulla. Il difensore dell’Hellas Verona, avversaria della Roma nella prima giornata di campionato, era nel mirino dell‘Inter e della Lazio, ma i giallorossi avrebbero superato tutti con una mossa a sorpresa.

I giallorossi, visto che la situazione per il ritorno di Chris Smalling sembrerebbe faticare a sbloccarsi, avrebbero virato inaspettatamente sul difensore classe 2000. L’operazione potrebbe chiudersi con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Un colpo che dunque lascerebbe a bocca asciutta Inter e Lazio, che dopo settimane di trattative non sono mai riuscite a chiudere l’operazione per l’acquisto del centrale difensivo gialloblu.

