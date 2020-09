Calciomercato Juventus, esterno nel mirino | Sfida alla Roma

Juventus e Roma potrebbero sfidarsi sul mercato: obiettivo in comune sulla fascia, ex Serie A pronto a tornare

Due squadre per un solo calciatore in attacco. Juventus e Roma sono pronte infatti a sfidarsi per il ritorno in Italia dell’ex Serie A. Torna di moda l’esterno che conosce bene il campionato italiano e sopratutto i giallorossi.

Calciomercato Juventus, idea El Shaarawy: anche la Roma pensa al ritorno del ‘faraone’

Juventus e Roma continuano a lavorare per rinforzare i loro attacchi, con i bianconeri che continuano a tenere viva la pista Edin Dzeko. L’ultima idea che le squadre avrebbero in comune sul mercato però sembrerebbe essere quella di Stephan El Shaarawy. L’esterno, vecchia conoscenza dei giallorossi, si è trasferito in Cina lo scorso anno, ma vorrebbe tornare in Serie A. Così, secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, sia la Roma che la Juventus starebbero sondando il terreno per il ‘faraone’.

In casa Juventus l’esterno dello Shangai Shenhua piace dallo scorso anno e sarebbe rimasto un pallino fisso nella mente di Paratici. Il ritorno alla Roma sarebbe invece molto gradito al calciatore, ma prima i giallorossi dovrebbero piazzare in uscita uno tra Under e Kluivert. Inoltre, El Shaarawy potrebbe essere liberato in prestito dal club cinese, visto che il prossimo 27 settembre il campionato finirà in Cina e rimarrà fermo fino al 2021. Una soluzione low cost che potrebbe risultare importante per i due club italiani.

