Calciomercato Juventus, no alla rescissione! Le ultime

Non solo acquisti, ma anche possibili cessioni eccellenti in casa Juventus. Dopo l’ormai addio di Higuain, ancora problemi per il suo addio: ecco la decisione!

Una situazione ingarbugliata in casa Juventus per quanto riguarda la cessione di potenziali esuberi. Sami Khedira, centrocampista tedesco, non farebbe più parte dei piani del club bianconero: il suo addio è soltanto questione di giorni. Nelle ultime ore, però, ci sarebbe stato un problema in particolare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Skriniar ‘finanzia’ Kante | Cash e giocatore dal top club

Calciomercato Juventus, Khedira non pensa alla rescissione

Come svelato dal quotidiano “Tuttosport” lo stesso Khedira non avrebbe dato il suo ok per una possibile rescissione contrattuale con la Juventus. Situazione un po’ complicata per quanto riguarda così la sua cessione in vista della prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, via libera totale | Rifiuto clamoroso

Sulle sue tracce, inoltre, ci sarebbero diversi club tedeschi, pronti a formulare un’offerta decisiva per arrivare al tedesco pronto a cambiare aria dopo diverse stagioni in maglia bianconera.

I prossimi giorni saranno decisivi con lo stesso neo-tecnico, Andrea Pirlo, che non vede l’ora di abbracciare nuovi innesti di qualità per puntellare la rosa a sua disposizione.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Sporting-Napoli, amichevole annullata | Ecco perché