Sporting-Napoli, amichevole annullata | Ecco perché

A poche ore dall’amichevole contro lo Sporting, arriva l’annuncio inatteso per il Napoli: la partita contro i portoghesi non si giocherà causa Coronavirus.

Tegola inaspettata per il Napoli di Gennaro Gattuso. I partenopei, attesi dall’ultima amichevole pre-campionato contro lo Sporting Clube de Portugal, non scenderanno in campo questa sera.

Indiscrezioni provenienti dall’ambiente del club lusitano, hanno rivelato la positività di tre giocatori dei Leões al Covid-19. È attesa a breve la comunicazione ufficiale della squadra portoghese. Il Napoli, saputo del rinvio del match una volta arrivato in Portogallo, starebbe cercando di organizzare una sessione di allenamento allo stadio dello Sporting, il José Alvalade, prima di fare rientro in Campania in serata.

