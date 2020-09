Calciomercato Serie A, ritorno Sarri | Scenario clamoroso

Maurizio Sarri non è andato benissimo alla Juventus ed è stato esonerato dopo solo un anno. Ora è pronto a tornare in gioco ancora in Serie A

È ormai passato più di un mese dall’ultima partita sulla panchina della Juventus da parte del tecnico Maurizio Sarri, che ha deluso in Champions League nella gara contro il Lione e la società bianconera ha deciso di fare a meno di lui e puntare sul debuttante Andrea Pirlo.

Ora per l’ex Napoli resta ancora il contratto di un anno con la Juventus ma non sono da escludere sorprese in questi mesi. Qualora dovessero arrivare chiamate, è possibile che Sarri accetti e torni da subito in panchina.

Calciomercato Roma, per Fonseca sarà decisiva la partenza: pronto Sarri

Una situazione da monitorare è quella di Paulo Fonseca. La Roma ha comunque raggiunto un posto in Europa League ma non è arrivata la qualificazione in Champions League ed è per questo che il suo operato sarà rivalutato già all’inizio della nuova stagione.

L’allenatore non sembra godere di troppa fiducia e per questo la partenza può essere decisiva per lui. Qualora dovesse andare male nelle prime gare, ecco che potrebbe spuntare il nome di Sarri per rimpiazzarlo rescindendo il suo contratto con la Juventus.

L’ormai ex bianconero potrebbe accettare per rimettersi in gioco dopo un’avventura nella quale il rendimento della sua squadra è stato al di sotto delle aspettative.

