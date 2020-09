Calciomercato Inter, che sgarbo alla Roma | ‘Carta’ Vecino

Calciomercato Inter, Marotta prepara lo sgarbo alla Roma: nerazzurri pronti al colpo in difesa, occhio alla carta Vecino. Spunta l’ipotesi

In amore e in guerra, si sa: vale tutto. E così anche nel calciomercato. E’ il caso dell’Inter, che dopo essere stata scippata di Kumbulla dalla Roma, prepara lo sgarbo ai giallorossi. Il DG Marotta continua a lavorare per un difensore da aggiungere al proprio organico, soprattutto considerata l’uscita ormai imminente di Diego Godin. Ecco dunque, che potrebbe prendere quota l’ipotesi Smalling, con i nerazzurri pronti a giocarsi la carta Vecino per disturbare la Roma ed aggiudicarsi il cartellino del centrale inglese.

Calciomercato Inter, Vecino per Smalling: l’ipotesi di scambio che insidia la Roma

Attenzione, allora, alla possibile vendetta nerazzurra. Vecino è da tempo seguito e apprezzato dal Manchester United, ed inserirlo in uno scambio alla pari, potrebbe favorire i Red Devils nel spingere Smalling verso l’Inter. Nonostante le belle parole di Solskjaer, infatti, il centrale inglese resta in uscita, con la Roma sempre al lavoro per riportarlo in giallorosso. Conte, però, avrebbe dato il suo via libera, apprezzandone l’esperienza e la capacità di saper giocare sia in una difesa a tre che una difesa a quattro. E questo sembrerebbe aver spinto Marotta a tentare il colpo ‘vendicativo’, ai danni dei giallorossi.

Lo United valuterebbe Smalling intorno ai 15 milioni di euro, cifra stimata anche dall’Inter per il cartellino di Vecino. Marotta starebbe studiando le ultime mosse, prima di insidiare pericolosamente la Roma.

