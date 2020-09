Calciomercato Inter, futuro Cavani | L’ex nerazzurro allo scoperto

L’Inter è alla ricerca di un centravanti e potrebbe puntare su Edinson Cavani, attualmente svincolato. Arrivano le parole di un ex nerazzurro proprio sul futuro dell’attaccante uruguaiano.

Una decina di giorni fa, l’Inter ha avviato i contatti per ingaggiare Edinson Cavani. Il centravanti uruguaiano, svincolatosi dal Paris Saint-Germain nel corso dell’estate, è attualmente senza squadra. Ci hanno provato, per ora senza successo, tanti club: dal Benfica al Gremio, con anche la Juventus che ha mostrato un interesse. Insomma, la situazione non è ancora definitiva, perché nessuno è riuscito a chiudere. El Matador potrebbe dunque approdare all’Inter e a tal proposito arrivano le dichiarazioni di Alvaro Recoba.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Destinazione e cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ‘giallo’ Hakimi | Può tornare al Real Madrid

Inter, Recoba su Cavani: “Lo porto in Uruguay!”

Alvaro Recoba, ex calciatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di TNT Sports e, tra i tanti argomenti toccati, c’è stato anche Cavani: “Se avessi i soldi, porterei lui e Suarez al Nacional. Verrebbero entrambi, ne sono certo“. Insomma, sogna una nuova destinazione El Chino per due giocatori che hanno fatto la storia del suo piccolo Paese. Ad ogni modo, secondo Tuttosport, El Matador sarebbe la primissima scelta dell’Inter in caso di addio di Lautaro Martinez.

Recoba ha poi analizzato la situazione legata a Luis Suarez: “Il calcio è ingrato, Suarez è uno dei 3-4 calciatori più forti della storia dell’Uruguay e quelli che hanno dato tanto vanno rispettati. Il nostro Paese ha bisogno di lui e mi auguro che prenda la scelta giusta per il suo futuro“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, pazza idea Nainggolan | Cifre e dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caccia al vice Dzeko | L’ex si offre