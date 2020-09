Calciomercato Juventus, Milik furioso | Può far saltare tutto

Resta più ingarbugliata che mai la situazione legata ad Arkadiusz Milik. L’attaccante del Napoli non ha ancora detto sì alla Roma e aspetta la Juventus. Potrebbe però profilarsi uno scenario clamoroso.

Il Napoli ha tutta l’intenzione di cedere Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco è in scadenza 2021 e vorrebbe andare alla Juventus. Un’ipotesi che si è fatta più difficile con l’esonero di Maurizio Sarri e l’arrivo di Andrea Pirlo, il quale ha come prima scelta Edin Dzeko. D’altra parte, la Roma sostituirebbe volentieri il bosniaco con Milik, andando a creare un vero e proprio effetto domino. Tuttavia, il polacco preferirebbe approdare in bianconero, anche a parametro zero.

Juventus, Milik fa saltare l’affare Dzeko

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del ‘Corriere della Sera‘, Milik è furioso con il Napoli. In particolare, con il presidente Aurelio De Laurentiis, che sta facendo di tutto per cederlo alla Roma. L’esclusione dai convocati dall’amichevole con il Pescara, lo ha indotto ad allenarsi da solo a Castel Volturno e vorrebbe farla pagare a De Laurentiis andandosene gratis l’anno prossimo.

Uno scenario che danneggerebbe le tre società in questione, visto che senza Milik alla Roma, salterebbe anche Dzeko alla Juventus. L’attaccante polacco vorrebbe a tutti i costi andare alla Juve, ma difficilmente Paratici potrà accontentarlo. In caso di permanenza all’ombra del Vesuvio, resterebbe per un anno in tribuna e salterebbe anche il prossimo Europeo.

