Calciomercato Juventus, fatta per Dzeko-Milik | Si sblocca tutto

Calciomercato Juventus, affare Dzeko-Milik: tutto fatto, giornata decisiva per il bosniaco in bianconero e per il polacco alla Roma

Si va verso la definizione di uno degli affari più caldi del momento sul calciomercato. La Juventus, come noto, è a caccia di un attaccante, la carenza più evidente nella rosa di Pirlo. Troppo complessa la pista Suarez per motivi burocratici e non, il numero 9 bianconero sarà Dzeko. Ma per poter abbracciare il bosniaco, i campioni d’Italia devono attendere il sì di Arkadiusz Milik. Non a se stessi, ma alla Roma.

Calciomercato Juventus, Dzeko-Milik: atteso il sì del polacco, le ultime

Il polacco ha tentato la strada del braccio di ferro con il Napoli, paventando anche l’ipotesi di andare a scadenza per liberarsi gratis e andare alla Juventus. Ma i bianconeri hanno contattato Milik spiegandogli che non era più lui la prima scelta per l’attacco. Ieri, l’agente del polacco, Pantak, è stato prima a Roma, poi ha raggiunto Napoli. Ribadita a Milik la proposta giallorossa da quasi 6 milioni di euro, considerando i bonus.

L’attaccante, confrontandosi anche con la sua fidanzata, si è preso qualche ora di riflessione. Possibile che oggi dica sì ai giallorossi, diventando l’erede di Dzeko, per il futuro del quale è già tutto definito. Il bosniaco pronto a ottenere il via libera per raggiungere la Juventus.

