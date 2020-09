Calciomercato Inter, affare con il Milan | Scambio più soldi

Possibile scambio tra Inter e Milan, ma i rossoneri rifiutano: niente da fare nemmeno con l’inserimento del conguaglio economico

Si incrociano le strade del calciomercato di Inter e Milan. Tra le due fazioni di Milano si ragionava per un possibile scambio tra centrocampisti, ma a far saltare tutto sono i rossoneri, non convinti dell’affare. Neanche l’inserimento di un conguaglio economico accontenta la società milanista.

Calciomercato Inter, salta lo scambio Nainggolan-Kessie: il Milan rifiuta anche il conguaglio economico

Ultimi giorni prima dell’inizio ufficiale della nuova Serie A. I club italiani aggiustano le ultime cose prima della partenza, anche se il mercato per eventuali interventi rimarrà aperto fino al prossimo 5 ottobre. Proprio in chiave mercato tra Inter e Milan poteva svilupparsi un importante scambio di centrocampisti. A proporre la trattativa sarebbero stati i nerazzurri, mettendo sul piatto Radja Nainggolan per arrivare a Franck Kessie.

I rossoneri però sembrerebbero non gradire l’affare ed avrebbero così rifiutato l’offerta. Anche l’ultimo tentativo dei cugini interisti però sembrerebbe non essere andato a buon fine. Infatti i nerazzurri avrebbero provato ad alzare la posta in palio inserendo un conguaglio economico da versare nelle casse rossonere, ma nemmeno questo avrebbe accontentato la società milanista. Sfuma così il possibile scambio a centrocampo tra Inter e Milan, nonostante l’insistenza e le offerte nerazzurre.

