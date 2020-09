Calciomercato Milan, pronto il piano B | Juventus avvisata

Il Milan continua a lavorare per portare a casa il nuovo difensore e spunta il piano B. Pronto l’assalto alla Juventus!

Sono ore importanti per il Milan, che sta lavorando incessantemente sul calciomercato per provare a rinforzare la propria rosa dopo aver vissuto un finale di stagione straordinario che ha dato fiducia a tutto l’ambiente. L’obiettivo ora è sicuramente quello di fare meglio dell’anno scorso e raggiungere un posto in Champions League.

Non sarà semplice raggiungere i primi quattro posti ma con il passo dell’era post-lockdown e i rinforzi mirati il traguardo è sicuramente raggiungibile, ma non bisogna assolutamente il pessimo inizio della scorsa annata che ha compromesso da subito la stagione dei rossoneri.

Calciomercato Milan, se salta Milenkovic è pronto l’assalto a Rugani

La società ha rinforzato sicuramente il centrocampo con l’arrivo di Sandro Tonali e ora punta a un nuovo titolare per la difesa per fare il salto di qualità in quel reparto. Proseguono le trattative con Milenkovic anche se è tutto ancora in bilico.

Se non dovesse andare in porto l’affare con la Fiorentina, potrebbe tornare di moda il nome di Daniele Rugani che è stato seguito già in passato dai rossonero. La Juventus ritiene il proprio difensore come buon panchinaro ma chiaramente in caso di offerta potrebbe accettare e cedere il suo difensore.

Nella scorsa stagione il centrale classe 1994 ha collezionato 14 presenze: 10 raggiunte in Serie A, due in Coppa Italia e altre due in Champions League.

