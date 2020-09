Calciomercato Inter, Marotta si arrende | Addio ‘ufficiale’

Una pista destinata a sfumare definitivamente in casa Inter: Marotta alza bandiera bianca, è ufficiale

Ora calde per quanto riguarda il calciomercato nerazzurro. Marotta e Ausilio lavorano senza sosta per rinforzare la rosa di Conte: nelle ultime ore, però, i dirigenti dell’Inter hanno dovuto alzare bandiera bianca per uno degli 0biettivi cercati durante l’estate. Il difensore sfuma definitivamente: ecco dove giocherà.

Calciomercato, addio Inter: il tecnico allo scoperto

Marotta ci aveva concretamente pensato nelle scorse settimane, per rinforzare la difesa dell’Inter. Adesso, però, il destino di Chris Smalling parrebbe lontanissimo da Milano. Le ultime dichiarazioni di Paulo Fonseca ‘riportano’ l’esperto centrale inglese nella Capitale.

“Ieri ho parlato con Smalling, lui ha voglia di tornare e noi di riaverlo. Ci stiamo lavorando, siamo fiduciosi. Nei prossimi giorni potrebbe tornare”, ha dichiarato Fonseca in conferenza stampa annunciando di fatto l’imminente ritorno dell’inglese alle sue dipendenze.

In attesa di salutare Godin, molto vicino al Cagliari, in casa Inter tramonta definitivamente l’idea Smalling: il centrale del Manchester United ad un passo dalla Roma.

