Calciomercato Juventus, svolta Dzeko | Le ultime

Dopo settimane di tira e molla si attende la svolta per l’arrivo di Dzeko alla Juventus: i bianconeri ci provano, ma attenzione a Milik

Juventus e Roma continuano a lavorare per sbloccare la trattativa che potrebbe far partire un giro di attaccanti in Serie A. I bianconeri attendono l’attaccante giallorosso Edin Dzeko e proprio nel giorno della prima partita di campionato della squadra capitolina potrebbe arrivare la svolta, ma occhio all’affare tra Milik e la Roma.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, retroscena Suarez | Accordo totale!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, esonero vicino | Ritorno Allegri: c’è il sì!

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, l’ex Serie A ‘a zero’ | Sfida a Roma e Fiorentina

Calciomercato Juventus, Pirlo invia un auto a Dzeko: ma Milik complica i piani

La Juventus aspetta il suo nuovo attaccante e molto probabilmente questo potrebbe essere Edin Dzeko. Per l’arrivo dell’attaccante e capitano della Roma in bianconero, si attende che i giallorossi sblocchino l’arrivo di Arkadiusz Milik dal Napoli. Nel frattempo i giallorossi questa sera esordiranno in campionato in casa del Verona e proprio dopo la partita potrebbe arrivare la svolta per la trattativa con la Juventus.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri potrebbero aver inviato una macchina a Verona per prelevare l’attaccante bosniaco al termine della partita di questa sera e portarlo direttamente a Torino. Nelle ultime ore però, secondo quando riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’affare tra la Roma e Milik si sarebbe complicato, a discapito anche dell’arrivo di Dzeko in bianconero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, assalto a Kante | ‘Piano’ e offerta al Chelsea