Calciomercato, esonero vicino | Ritorno Allegri: c’è il sì!

Massimiliano Allegri non è mai stato tanto vicino al ritorno: dalla Spagna sono certi, firma imminente per l’ex Juventus

É sempre più vicino il rientro di Max Allegri in panchina. L’ex allenatore di Milan e Juventus è pronto a sedersi su una nuova e prestigiosa panchina per la stagione 2020/21. Dalla Spagna sono certi: contatti avviati e accordo, l’annuncio potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Ecco tutti i dettagli dell’affare che si chiuderà durante il calciomercato estivo.

Calciomercato, Allegri ad un passo dal ritorno: i dettagli

La vittoria in extremis con il Metz lascia l’amaro in bocca in casa Psg, con la posizione di Tuchel sempre più in bilico. Il tecnico tedesco è ad un passo dall’addio con il ds dei transalpini Leonardo che ha già contattato Max Allegri per chiedere la sua immediata disponibilità.

Secondo ‘Todofichajes.com’, l’allenatore toscano avrebbe acconsentito ad un ingresso in corsa in caso di mancata vittoria del Psg contro il Nizza, nel prossimo turno di Ligue 1. Una situazione ormai scritta: si attende dunque solo l’annuncio ufficiale.

Il destino di Tuchel è scritto da tempo: Allegri sarà il nuovo allenatore del Psg.

