Calciomercato, tensione con l’allenatore | Conferme sul ritorno di Allegri!

La Serie A tornerà in campo domani sera con Juventus e Lazio che, a distanza, si sfideranno nell’eterna lotta scudetto. Bianconeri che saranno ospiti del Genoa e che guarderanno con interesse quello che potrebbe essere il ritorno in panchina dell’ex Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, infatti, sembra essere sempre più vicino a tornare in panchina nel calciomercato estivo: il club può salutare il tecnico e far spazio al ‘Conte Max‘.

Calciomercato, ritorno Allegri: conferme dalla Francia

Uno scenario già accennato con forza nelle scorse settimane e che trova conferme ulteriori da ‘Le10sport.com‘. Il portale transalpino spiega come, in casa Paris Saint Germain, sia crescente la tensione tra Leonardo e Tuchel. Il ds ed il tecnico del club di Al-Khelaifi hanno visioni decisamente opposte in ottica mercato ed è per questo che il rapporto, già complesso, sta andando deteriorandosi. Da Icardi, voluto fortemente dall’ex Milan fino ad Aubameyang, espressamente richiesto da Tuchel, la situazione starebbe degenerando con il passare dei giorni.

Nonostante il contratto in scadenza tra dodici mesi, Leonardo si starebbe già muovendo per il successore dell’ex Borussia. E Allegri, in tal senso, sarebbe in pole position per guidare il Psg del futuro. Il ds brasiliano, dunque, potrebbe spingere per il cambio in panchina. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sono Kouassi e Cavani, scaricati dal direttore sportivo. Tuchel avrebbe infatti voluto la permanenza del difensore e della punta, ma i piani del dirigente hanno remato in direzione opposta.

Allegri è dunque pronto a farsi avanti e rispondere alla chiamata del Psg. Il club francese tiene d’occhio anche Simone Inzaghi anche se la primissima scelta rimane l’ex Cagliari: Allegri e il Psg sono sempre più vicini.

