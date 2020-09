Calciomercato Milan, colpo Depay | Arriva la decisione!

Il Milan è scatenato sul calciomercato e lavora anche per rinforzare l’attacco. C’è il sogno Depay: arriva la scelta dell’olandese

Continua senza sosta il calciomercato del Milan, che va a caccia di rinforzi importanti per completare la rosa e ambire a traguardi di livello per la nuova stagione. I rossoneri mancano ormai da troppo tempo in Champions League e l’obiettivo sembrerebbe proprio quello di raggiungere le prime quattro posizioni.

La scorsa annata è stata compromessa subito da una falsa partenza che ha portato all’arrivo di Stefano Pioli come allenatore, il quale ha dato il via alla rimonta per raggiungere l’Europa League. Questa volta si parte direttamente da lui e per tale ragione si vuole provare a fare bene da subito per competere con le prime.

Calciomercato Milan, lotta con il Barcellona per Depay: l’olandese vuole solo i Blaugrana

La società ora va a caccia di attaccanti importanti e avrebbe messo nel mirino anche il calciatore del Lione Memphis Depay. L’olandese sembrerebbe ormai in uscita dal club francese e anche il Milan sarebbe sulle sue tracce.

Arrivare a lui però è tutt’altro che semplice a causa della concorrenza delle big. Anche il Barcellona è interessato al classe 1994 e proprio per questo potrebbe arrivare una beffa per i rossoneri. Depay infatti sembrerebbe preferire il trasferimento in Blaugrana piuttosto che quello in Serie A.

Nella scorsa annata per lui 22 presenze e 15 reti mentre in questa stagione è già a quota 4 gol in 3 partite.

