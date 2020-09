Calciomercato Juventus e Milan, parla Iachini | Annuncio su Chiesa!

Arrivano novità sul futuro di Federico Chiesa, da tempo nel mirino di Milan e Juventus: le parole di Iachini

Un futuro tutto da scrivere quello di Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina vuole lasciare il club gigliato durante il calciomercato estivo e su di lui, da tempo, vi sono Milan e Juventus. Il club bianconero sarebbe pronto a proporre Pellegrini, profilo gradito al club di Commisso, pur di abbassare le importanti richieste del patron gigliato che per Chiesa chiede ben 60 milioni di euro. Si è espresso in tal senso il tecnico della squadra toscana: Beppe Iachini.

Calciomercato, futuro Chiesa: Iachini allo scoperto

Beppe Iachini, secondo quanto riportato da ‘Corrieredellosport.it‘, ha fatto il punto sulla situazione riguardante Federico Chiesa. “Vedremo Chiesa come punta o esterno, sono questi i ruoli che occuperà“, ha detto l’allenatore che contro il Torino avrà a disposizione il numero 25.

Iachini ha poi continuato sul suo gioiello: “L’anno scorso ha segnato 10 reti, deve aver voglia di migliorarsi aiutando la squadra“. Sul futuro, Iachini non si sbilancia: “Finchè indosserà la maglia della Fiorentina, Chiesa dovrà dare un contributo importante, non ho segnali sulla sua eventuale partenza. Sono concentrato sulla sua permanenza”.

L’idea in casa Fiorentina è quella di puntare forte su Chiesa, quindi, salvo offerte da capogiro che accontentino le richieste economiche del club: Juventus e Milan sono avvisate, per il figlio d’arte non sarà facile.

