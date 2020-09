Calciomercato Milan, conferme dalla Spagna | Vicino il top player

Arriva dalla Spagna l’indiscrezione su un altro possibile grande colpo del Milan: il top player ora sembrerebbe vicino

Un calciomercato fino ad ora davvero sorprendente quello del Milan. I rossoneri sono riusciti a rinforzare la squadra con gli arrivi di Sandro Tonali e Brahim Diaz, oltre alla conferma importante di Zlatan Ibrahimovic. La società milanista sembrerebbe non volersi fermare però e dalla Spagna arriva l’indiscrezione che fa sognare. Il top player sarebbe vicino.

Calciomercato Milan, Chiesa più vicino: arrivano conferme dalla Spagna

In casa Milan c’è grande entusiasmo per l’inizio della nuova stagione. La prima partita ufficiale nel preliminare d’Europa League contro lo Shamrock ha dato risposte importanti, ma sul mercato si continua comunque a lavorare per rinforzare la rosa nei punti necessari. Dopo l’arrivo di Sandro Tonali dal Brescia, i rossoneri mettono nel mirino un’altra pedina fondamentale della nazionale italiana, Federico Chiesa. Il calciatore della Fiorentina è valutato circa 60 milioni ed il Milan starebbe pensando ad un nuovo grande colpo.

Secondo quanto riportato dal sito spagnolo Don Balon, il Milan sembrerebbe essere davvero vicino all’esterno viola, superando la concorrenza di Juventus, Inter e non solo. Infatti su di lui ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid, ma al momento i rossoneri sarebbero davvero vicini ad un nuovo grande colpo per puntare in alto in Italia ed in Europa.

