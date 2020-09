Calciomercato Milan, obiettivo centrocampista | Prove di affare con l’Inter

Il Milan vuole completare il centrocampo con un innesto di spessore. Il primo obiettivo rimane l’ex Bakayoko ma occhio a un giocatore in uscita dall’Inter di Antonio Conte

Un difensore, l’obiettivo è Milenkovic della Fiorentina, e un centrocampista. ‘Sogno’ Chiesa a parte, al Milan mancano due innesti di spessore per completare la squadra. Per quanto riguarda la mediana, in cima ai desideri c’è sempre l’ex Bakayoko. Maldini e Massara hanno da tempo il sì del 26enne francese, l’ostacolo rimane dunque il Chelsea e le sue elevate richieste per ciò che concerne il diritto di riscatto. Ecco perché il club targato Elliott valuta piste alternative come Soumare del Lille e Anguissa del Fulham. Non si può escludere il tentativo poi per un giocatore con caratteristiche un po’ diverse rispetto a quelle di Bakayoko, nello specifico per un ‘esubero’ dell’Inter di Antonio Conte.

Calciomercato Milan, Vecino dall’Inter: i dettagli dell’affare

Il nome è quello di Vecino, uruguagio in ripresa dall’intervento al menisco e decisivo nell’ultimo derby milanese. Il classe ’91 non rientra più nei piani del tecnico interista, questo già dallo scorso gennaio quando fu molto vicino a svaligiare l’armadietto per volare molto probabilmente in Premier League. Dove tutt’ora vanta diversi estimatori, tra squadre di medio cabotaggio anche se c’è stata qualche voce riguardante un presunto interesse del Manchester United. Pioli lo ha allenato per qualche giorno all’inizio della sua esperienza sulla panchina della Fiorentina e ora potrebbe ‘caldeggiarne’ l’acquisto.

Il Milan, al quale Vecino è stato spesso accostato (si è parlato mesi fa di un possibile scambio con Kessie) può provarci con la formula del prestito più diritto di riscatto sui 12-15 milioni di euro, l’Inter controrilanciare chiedendo l’obbligo. Un prestito molto oneroso, sui 6-7 milioni, potrebbe convincere i nerazzurri ad accettare la semplice opzione.

