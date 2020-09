Calciomercato Inter, scambio con la Juventus | C’è il no di Pirlo

In uscita dall’Inter di Antonio Conte, intermediari propongono alla Juventus uno scambio alla pari. Ecco tutti i dettagli dell’operazione tra le acerrime rivali del calcio italiano

L’Inter ha finalmente chiuso l’affare Vidal, ma Antonio Conte non è del tutto soddisfatto. Per la mediana, infatti, il tecnico desidera fortemente anche N’Golo Kante. L’operazione col Chelsea non è in salita, di più, considerato che il club inglese vuole almeno 60 milioni di euro per il Campione del Mondo. Serve quindi almeno una cessione ‘illustre’: il favorito è Marcelo Brozovic, anche se per il croato fin qui è arrivata solamente qualche proposta di prestito con diritto di riscatto. L’altro nome è quello di Skriniar, nel mirino del Paris Saint-Germain. Un buon gruzzoletto potrebbe arrivare pure dalla partenza di Perisic, tornato dopo la positiva esperienza al Bayern e ora obiettivo di altri club tedeschi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, obiettivo centrocampista | Prove di affare con l’Inter

Calciomercato Inter, Perisic bianconero: idea scambio con la Juventus

Sull’esterno nativo di Spalato gira una voce a dir poco clamorosa, ovvero che intermediari starebbero pensando di offrirlo a un’altra big di Serie A. Nello specifico all’acerrima rivale dell’Inter, ovvero la Juventus: per essi, il classe ’89 sarebbe un rinforzo più che utile per la squadra di Andrea Pirlo e dunque ecco il tentativo con la dirigenza bianconera. L’idea sarebbe una proposta di scambio alla pari, viste la valutazione simile (circa 15 milioni di euro, ndr), con Juan Cuadrado.

Il colombiano è un vecchio pallino di Conte e in nerazzurro potrebbe ricoprire il ruolo di alternativa sia ad Hakimi sull’out di destra che a Young sull’out di sinistra. Va detto, però, che quest’affare avrebbe scarse, per non dire zero possibilità di andare in porto. La Juve, o meglio dire Pirlo non intende privarsi di Cuadrado, apprezzato jolly.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Lautaro-Barcellona bollente | 15 riunioni!

Calciomercato Juventus, Suarez a gennaio | Le ultime