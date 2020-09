Calciomercato Inter, ‘sconto’ per Lautaro | Il Barcellona ci prova!

Manca sempre meno alla fine del calciomercato ma non è ancora chiara la situazione di Lautaro Martinez. Il Barcellona ci prova!

Dopo settimane di discussioni si è chiusa con un lieto fine la vicende legata al trasferimento di Arturo Vidal all’Inter. Il cileno era stato seguito dai nerazzurri anche negli anni scorsi e questa estate è arrivato il definitivo passaggio anche grazie alla presenza di Antonio Conte, che lo ha allenato già ai tempi della Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco Morata | Visite mediche e firma!

La società ora potrebbe vivere una situazione di standby sul calciomercato in quanto ha già rinforzato abbastanza la rosa e potrebbe attendere eventuali cessioni prima di muoversi nuovamente in entrata. Sono presenti tanti calciatori in squadra e qualche uscita potrebbe esserci.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ecco Morata | Visite mediche e firma!

Calciomercato Inter, il Barcellona torna su Lautaro Martinez e chiede uno sconto

La trattativa riguardante Arturo Vidal potrebbe aprire nuovi scenari importanti. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il Barcellona avrebbe fatto un “favore” all’Inter cedendo gratis il proprio calciatore e ora vorrebbe provare a ottenere qualcosa in cambio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Vidal è nerazzurro | Il comunicato UFFICIALE

I Blaugrana potrebbero tornare a caccia di Lautaro Martinez. Per il portale iberico la richiesta sarebbe quella di un calo del prezzo oltre alla possibilità di acquistarlo attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto per spostare tutto a bilancio nella nuova annata.

Qualora l’affare dovesse andare in porto, l’Inter potrebbe puntare le attenzioni su Edin Dzeko, che è rimasto alla Roma dopo essere stato a un passo dalla Juventus, e Olivier Giroud che sembra essere in uscita dal Chelsea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Morata non basta | Scambio e nuovo bomber

Calciomercato Milan, ‘bomba’ su Donnarumma | E la Juve fa il colpo!