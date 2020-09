Calciomercato Milan, ‘bomba’ su Donnarumma | E la Juve fa il colpo!

Il Milan ha problemi con il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Nelle ultime settimane si è parlato molto di un suo approdo alla Juventus, ma lo scenario potrebbe cambiare.

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma con il Milan è tutt’altro che cosa fatta. L’accordo tra Mino Raiola e il club rossonero non è stato ancora trovato, ecco perché il portiere della Nazionale italiana, in scadenza nel 2021, potrebbe lasciare Milano. La Juventus è da tempo interessata, ma la destinazione potrebbe invece essere un’altra.

Milan, intreccio col Barcellona e la Juve piazzerebbe il colpo

Un’altra squadra che non è sicura di chi sarà il proprio portiere è il Barcellona, con Marc-André ter Stegen che sembra non abbia intenzione di rinnovare il suo contratto. Bartomeu, dunque, deve gestire un’altra situazione molto insidiosa dopo Messi e Suarez. L’eventuale addio del portiere tedesco, potrebbe avviare l’operazione-Donnarumma. Raiola ha chiesto al Milan 10 milioni di euro a stagione e un abbassamento della clausola per rinnovare, dunque l’accordo non è stato ancora trovato.

Perso Donnarumma e con ter Stegen sulla lista dei cedibili, non è escluso che la Juventus provi ad assicurarsi proprio il portiere tedesco per la prossima stagione.

