Calciomercato Roma, non solo Smalling | Nuova idea per la difesa

La Roma e Paulo Fonseca continuano ad aspettare Chris Smalling per rinforzare la difesa: spunta una nuova idea dalla Turchia

La Roma esce da Verona nella prima giornata di Serie A con un punto sofferto. Nella prima partita della stagione dei giallorossi si è evidenziata la necessità di un centrale di difesa, visto l’utilizzo di Cristante al centro del reparto. Il nome in cima alla lista continua ad essere quello di Chris Smalling, ma la situazione con il Manchester United fatica a sbloccarsi, così spunta un nuovo obiettivo per Fonseca. Infatti, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, i giallorossi avrebbero messo gli occhi sul difensore centrale del Galatasaray, Marcao. Il brasiliano potrebbe essere il centrale fisico che serve alla squadra ed il club turco chiederebbe 15 milioni. Così la Roma avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro. Si iniziano dunque a sondare altre alternative per la difesa, in attesa che Smalling possa sbloccarsi dai ‘red devils’.

