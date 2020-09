Calciomercato Juventus, la chiave per Chiesa | Via allo scambio!

La Juventus sarebbe pronta a tornare alla carica per Federico Chiesa: per il gioiello della Fiorentina prende quota l’ipotesi scambio

L’esordio in campionato con la netta vittoria sulla Sampdoria non basta. La Juventus vuole essere protagonista anche in ottica calciomercato ed è per questo che i bianconeri avrebbero tutta l’intenzione di stringere per il colpo Chiesa. Novità importanti sul futuro dell’esterno gigliato: ecco come può sbloccarsi l’affare con la Fiorentina.

Calciomercato, Juventus-Chiesa: scambio possibile, ecco come

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, l’assist per il definitivo assalto a Chiesa, per la Juventus, arriverebbe nientemeno che da Beppe Iachini. L’allenatore della Fiorentina ha messo in cima alla sua personale lista l’approdo di Luca Pellegrini per rinforzare gli esterni.

Il terzino, di proprietà della Juventus ed impegnato nell’ultima stagione a Cagliari, può quindi rappresentare la chiave di svolta per l’acquisto di Federico Chiesa. I bianconeri potrebbero quindi accelerare e inserire il laterale per abbassare le pretese di Commisso.

Nelle ultime settimane la Fiorentina, a Juventus e Milan, ha chiesto 60 milioni di euro per il cartellino del figlio d’arte. Situazione in divenire: Paratici vuole stringere per regalare Chiesa a Pirlo.

